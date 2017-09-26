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14:11 (мск), источник: Actualitati.md

Внимание кишиневцам: Пожилой житель Чекан пропал без вести

Родные просят помощи в поиске 78-летнего Федора Орла, который вчера вышел из дома и так и не вернулся. Отмечается, что мужчина страдает потерей памяти.

Источник: Actualitati.md

В социальных сетях близкие обращаются к общественности с просьбой помочь найти пропавшего мужчину.

Прошу помощи. Вчера, 25.09.2017, мой свекор Орел Федор пропал на Чеканах около 15:00 в районе ул. Виеру и Мирча чел Батрын, ему 78 лет. Был одет в темные джинсы, пиджак и бейсболку. Иногда бывают провалы в памяти, забывает дорогу. Прошу перепост и буду благодарна за любую информацию, — написала невестка пенсионера Наталья Воинская в популярной группе соцсети.

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