Дело о неуплате налогов более чем на 18 млн рублей завели в Ростове
Уголовное дело по факту уклонения от налогов на сумму более 18 млн рублей возбуждено в Ростове.
Уголовное дело по факту уклонения от налогов на сумму более 18 млн рублей возбуждено в Ростове.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере) завели на главу компании, занимающейся прокладкой трубопроводов, линий электропередачи и связи.
По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль за 2013 год на общую сумму 18,15 млн рублей, что является особо крупным размером.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.