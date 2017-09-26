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16:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о неуплате налогов более чем на 18 млн рублей завели в Ростове

Уголовное дело по факту уклонения от налогов на сумму более 18 млн рублей возбуждено в Ростове.

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере) завели на главу компании, занимающейся прокладкой трубопроводов, линий электропередачи и связи.

По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль за 2013 год на общую сумму 18,15 млн рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

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