В Ейске во время купания на «Таблетке» туриста выкинуло в открытое море
В Ейске возбудили уголовное дело после того, как мужчина пострадал при катании на водном аттракционе.
В Ейске возбудили уголовное дело после того, как мужчина пострадал при катании на водном аттракционе.
По версии следствия, 19 августа 34-летний мужчина катал желающих на водном аттракционе «Таблетка» по Ейскому лиману. Он оказывал услуги с нарушениями — без второго лица, ответственного за буксировку, и брал за это 300 рублей.
«В ходе буксировки аттракциона с пассажиром, подозреваемый не избрал безопасную скорость и траекторию маневра по волнам, в результате чего пассажира выкинуло в открытое море. Потерпевший получил множественные повреждения на теле в виде ушиба мягких тканей грудной клетки», — сообщает
Расследование уголовного дела продолжается.