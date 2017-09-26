Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
«Им нечего будет есть»: Эрдоган пригрозил Иракскому Курдистану
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
15:25 (мск), источник: ЮГА.ру

В Ейске во время купания на «Таблетке» туриста выкинуло в открытое море

В Ейске возбудили уголовное дело после того, как мужчина пострадал при катании на водном аттракционе.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, 19 августа 34-летний мужчина катал желающих на водном аттракционе «Таблетка» по Ейскому лиману. Он оказывал услуги с нарушениями — без второго лица, ответственного за буксировку, и брал за это 300 рублей.

«В ходе буксировки аттракциона с пассажиром, подозреваемый не избрал безопасную скорость и траекторию маневра по волнам, в результате чего пассажира выкинуло в открытое море. Потерпевший получил множественные повреждения на теле в виде ушиба мягких тканей грудной клетки», — сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
В деле Улюкаева появились письмо Путину и буклет «Роснефти»
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
6 правил идеального интерьера
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь