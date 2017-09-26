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14:48 (мск), источник: Sputnik

Telegram сообщил о сложностях с доступом к мессенджеру в Азии

К проблемам привело отключение электроэнергии в сингапурском кластере.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 сен —Sputnik. У пользователей Telegram в Азии могут быть проблемы с доступом к мессенджеру из-за проблем с серверами, сообщается на странице сервиса в Twitter.

«На кластере серверов в Азии отключено электричество и прекращена работа источника бесперебойного питания. С проблемами столкнулись азиатские пользователи. Оборудование перезагружается и вскоре возобновит работу», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее мессенджер сообщал, что азиатские пользователи испытывают трудности при пользовании его сервисом из-за технических неполадок. К проблемам привело отключение электроэнергии в сингапурском кластере.

Lost power & all UPS in the Telegram’s Asian server cluster. Asian users are affected. Equipment is rebooting and should be back online soon.

 — Telegram Messenger (@telegram) September 26, 2017.

В сентябре Telegram сообщал о неполадках в работе мессенджера в Германии, Ираке, Узбекистане, России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Проблемы были вызваны выходом из строя одного из серверных кластеров из-за резкого повышения пользовательской активности.

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.

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