Telegram сообщил о сложностях с доступом к мессенджеру в Азии
К проблемам привело отключение электроэнергии в сингапурском кластере.
К проблемам привело отключение электроэнергии в сингапурском кластере.
ТАШКЕНТ, 26 сен —Sputnik. У пользователей Telegram в Азии могут быть проблемы с доступом к мессенджеру
«На кластере серверов в Азии отключено электричество и прекращена работа источника бесперебойного питания. С проблемами столкнулись азиатские пользователи. Оборудование перезагружается и вскоре возобновит работу», — говорится в сообщении.
Ранее мессенджер сообщал, что азиатские пользователи испытывают трудности при пользовании его сервисом
Lost power & all UPS in the Telegram’s Asian server cluster. Asian users are affected. Equipment is rebooting and should be back online soon.
— Telegram Messenger (@telegram) September 26, 2017.
В сентябре Telegram сообщал о неполадках в работе мессенджера в Германии, Ираке, Узбекистане, России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Проблемы были вызваны выходом из строя одного из серверных кластеров
Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.