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15:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье загадочно умер 16-летний детдомовец

Тело нашли в душевой.

В Краснокамске при загадочных обстоятельствах погиб 16-летний воспитанник детдома. Его тело нашли в душевой.

«На теле нет видимых травм, следов крови. Поэтому я не думаю, что его убили. Но, опять же, со здоровьем у Саши все было хорошо. Ждем результаты экспертизы, чтобы узнать, что на самом деле случилось», — сообщила «КП-Пермь» двоюродная сестра мальчика.

Она рассказала, что подросток потерял мать, когда ему было 13 лет. Затем его с сестрой определили в приемную семью в Нытве. Через 3 года он отказался от приемных родителей, и весной 2017 года поступил в детдом. По имеющимся данным, у него были хорошие отношения с другими воспитанниками.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю отказались комментировать ситуацию «Уралинформбюро».

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