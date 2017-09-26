В Прикамье загадочно умер 16-летний детдомовец

«На теле нет видимых травм, следов крови. Поэтому я не думаю, что его убили. Но, опять же, со здоровьем у Саши все было хорошо. Ждем результаты экспертизы, чтобы узнать, что на самом деле случилось», — сообщила «КП-Пермь» двоюродная сестра мальчика.

Она рассказала, что подросток потерял мать, когда ему было 13 лет. Затем его с сестрой определили в приемную семью в Нытве. Через 3 года он отказался от приемных родителей, и весной 2017 года поступил в детдом. По имеющимся данным, у него были хорошие отношения с другими воспитанниками.