Иностранцы в центре Петербурга организовали собственный миграционный центр

Как сообщает региональное управление МВД 26 сентября, рейд в корпусах 22 дома по улице Моисеенко принес «улов» — за одним иностранных посетителей центра сотрудникам правоохранительных органов в буквальном смысле пришлось побегать.

В итоге задержали семерых, один получил протокол об административном правонарушении, поскольку России он живет нелегально.

Тем не менее, отсутствие собственных документов не помешало иностранцам помогать с этим вопросом соотечественникам.

В помещениях были найдены миграционные карты, медицинские справки, сертификаты о сданном экзамене по русскому языку, печати и штампы. Часть документов от посторонних глаз прятали в холодильнике.