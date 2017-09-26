Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Свекла оказалась суперфудом
13-летняя дочка Олега Газманова страдает от стресса
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Малоизвестный в РФ россиянин стал богатейшим жителем в Македонии
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
16:29 (мск), источник: Фонтанка

Иностранцы в центре Петербурга организовали собственный миграционный центр

Несколько мигрантов оказывали своим соотечественникам услуги по оформлению документов на право пребывания в России. Офис новоявленной «ФМС» в Центральном районе Петербурга закрылся после визита полиции.

Как сообщает региональное управление МВД 26 сентября, рейд в корпусах 22 дома по улице Моисеенко принес «улов» — за одним иностранных посетителей центра сотрудникам правоохранительных органов в буквальном смысле пришлось побегать.

В итоге задержали семерых, один получил протокол об административном правонарушении, поскольку России он живет нелегально.

Тем не менее, отсутствие собственных документов не помешало иностранцам помогать с этим вопросом соотечественникам.

В помещениях были найдены миграционные карты, медицинские справки, сертификаты о сданном экзамене по русскому языку, печати и штампы. Часть документов от посторонних глаз прятали в холодильнике.

Подлинность бумаг установят эксперты. Проводится проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Комфин сосчитал 2018 год
Почему немцы голосовали за «Альтернативу»
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
В деле Улюкаева появились письмо Путину и буклет «Роснефти»
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь