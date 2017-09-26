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15:09 (мск), источник: Новости Перми

Недалеко от Краснокамска столкнулись три грузовика

26 сентября днем на дороге «Краснокамск-Нытва» недалеко от деревни Савинята столкнулись три большегруза. Есть пострадавшие.

Как сообщают свидетели аварии, все произошло около трех часов дня. Одна из грузовых машин после столкновения опрокинулась на бок. От места ДТП в сторону Нытвенской больницы проехали несколько машин реанимационной помощи. По неподтвержденной версии, погиб один человек.

Также очевидцы сообщают о трудностях в дорожном движении в связи с данной аварией — три грузовика заняли проезжую часть.

Во время загрузки произошла ошибка.



Добавим, что сегодня утром на трассе «Волга М7» возле отворота на Нытву столкнулись две фуры. Информации о пострадавших нет.

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