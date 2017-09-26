Недалеко от Краснокамска столкнулись три грузовика

Как сообщают свидетели аварии, все произошло около трех часов дня. Одна из грузовых машин после столкновения опрокинулась на бок. От места ДТП в сторону Нытвенской больницы проехали несколько машин реанимационной помощи. По неподтвержденной версии, погиб один человек.

Также очевидцы сообщают о трудностях в дорожном движении в связи с данной аварией — три грузовика заняли проезжую часть.

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