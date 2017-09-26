Мошенники с начала года украли у жителей Омской области 30 миллионов рублей

За последние пять лет в Омске, как и во всей России, увеличилось количество случаев мошенничества, заявили в региональной полиции.

Николай Сергеев, заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Омской области:

— Всего за прошедший период этого года зарегистрировано порядка 19 тысяч преступлений, примерно половина из них — преступления против собственности, и 10% от этого числа как раз приходится на мошенничества.

Большинство преступлений — от 70 до 75% — происходит именно в Омске, больше всех пострадавших живет в Октябрьском и Советском округах. При этом правоохранителям удается раскрыть только от 4 до 10% случаев мошенничества и задержать обманщиков.

Тем временем мошенники постоянно придумывают новые схемы способов обмана и отъема денег.

Полицейские в борьбе с мошенниками постоянно работают вплотную с социальными объектами, различными ведомствами и банками.

Юрий Виноградов, заместитель начальника УМВД по Омской области: