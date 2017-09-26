Мошенники с начала года украли у жителей Омской области 30 миллионов рублей
Жертвами обманщиков стали как организации и фирмы, так и граждане, а ущерб иногда исчисляется миллионами.
Жертвами обманщиков стали как организации и фирмы, так и граждане, а ущерб иногда исчисляется миллионами.
За последние пять лет в Омске, как и во всей России, увеличилось количество случаев мошенничества, заявили в региональной полиции.
Николай Сергеев, заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Омской области:
— Всего за прошедший период этого года зарегистрировано порядка 19 тысяч преступлений, примерно половина из них — преступления против собственности, и 10% от этого числа как раз приходится на мошенничества.
Большинство преступлений — от 70 до 75% — происходит именно в Омске, больше всех пострадавших живет в Октябрьском и Советском округах. При этом правоохранителям удается раскрыть только от 4 до 10% случаев мошенничества и задержать обманщиков.
Тем временем мошенники постоянно придумывают новые схемы способов обмана и отъема денег.
Полицейские в борьбе с мошенниками постоянно работают вплотную с социальными объектами, различными ведомствами и банками.
Юрий Виноградов, заместитель начальника УМВД по Омской области:
— В банки, социальные учреждения, школы, детские сады, больницы и другие учреждения мы отправили памятки, где подробно рассказываем, как не стать жертвой мошенников. Помимо этого, записали агитационные ролики, которые сейчас крутятся в кинотеатрах, а аудиодорожка из них — в подземных переходах (Цитата по «Новому Омску»).