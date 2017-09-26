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15:41 (мск), источник: Югополис

Дракой на турнире по вольной борьбе в Краснодаре заинтересовалась полиция

Сотрудники краснодарской полиции решили проверить появившуюся в СМИ информацию о массовой драке с участием спортсменов, тренеров и зрителей во время прошедшего в Краснодаре в минувшие выходные турнира по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова.

Как сообщил «Югополису» официальный представитель УМВД по городу Краснодару Артем Коноваленко, хотя заявлений по факту драки в полицию не поступало, правоохранители в инициативном порядке на основании публикаций на информационных ресурсах решили провести проверку инцидента. Будут опрошены организаторы и участники турнира. По итогам проверки действиям участвовавших в потасовке будет дана правовая оценка.

Кроме того, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев выступил за дисквалификацию участников драки. «Моя позиция по этому вопросу всегда была однозначна: от спортсменов, которые не могут себя вести на ковре подобающим образом, надо избавляться путем дисквалификации», — отметил Тедеев.

Как сообщал «Югополис», турнир по вольной борьбе, посвященный трагически погибшему борцу Бесику Кудухову, прошел в минувшие выходные в краснодарском Баскет-холле.

Во время одного из боев борец повздорил с тренером своего соперника. Началась драка, к которой подключились другие спортсмены, а также зрители. К счастью, обошлось без последствий, действия разгоряченных борцов удалось остановить. Никто не пострадал.

Заслуженный мастер спорта РФ, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе и двукратный призер Олимпийских игр Бесик Кудухов, погиб в ДТП по дороге из Краснодара во Владикавказ в декабре 2013 года.

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Дракой на турнире по вольной борьбе в Краснодаре заинтересовалась полиция
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