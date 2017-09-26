Житель Калининграда, вмешавшись в чужой конфликт, убил человека

26 августа на территории Захаровского рынка в Калининграде между одним из поставщиков зелени и пьяным 52-летним грузчиком произошел конфликт, прокомментировала 26 сентября собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

Один из очевидцев, желая разнять конфликтующих, оттолкнул нападавшего в сторону. Тот упал, ударившись головой об асфальт и получив травмы, несовместимые с жизнью. В тот же день он скончался в больнице.