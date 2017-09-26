Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
15:48 (мск), источник: Янтарный край

Житель Калининграда, вмешавшись в чужой конфликт, убил человека

В Калининграде 28-летний горожанин подозревается в причинении смерти по неосторожности — ч. 1 ст. 109 УК РФ.

26 августа на территории Захаровского рынка в Калининграде между одним из поставщиков зелени и пьяным 52-летним грузчиком произошел конфликт, прокомментировала 26 сентября собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

Один из очевидцев, желая разнять конфликтующих, оттолкнул нападавшего в сторону. Тот упал, ударившись головой об асфальт и получив травмы, несовместимые с жизнью. В тот же день он скончался в больнице.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Житель Калининграда, вмешавшись в чужой конфликт, убил человека
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
В деле Улюкаева появились письмо Путину и буклет «Роснефти»
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
6 правил идеального интерьера
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь