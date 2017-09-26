Воронежцы пожаловались на игровой автомат рядом со школой

Жители воронежской улицы Артамонова пожаловались на игровой автомат, который недавно установили в продуктовом павильоне в доме № 25а на соседней улице Маршала Одинцова. Горожане сообщили в редакцию РИА «Воронеж» об аппарате, похожем на те, что стоят в казино, в понедельник, 25 сентября.

— Мы почти каждый день идем с дочкой из школы и заходим в этот магазинчик. Там у входа всегда стоял терминал для пополнения счетов мобильных телефонов. А тут, смотрим, новый аппарат появился. Я сначала подумала, что это еще один терминал для оплаты, а потом присмотрелась, а там на мониторе игровое поле и указана минимальная ставка — 100 рублей. Конечно, меня это возмутило. Тут же школьники кругом, а они люди любопытные, будут сюда деньги таскать, надеясь разбогатеть, — рассказала жительница улицы Артамонова Анна Моргунова.