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16:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы пожаловались на игровой автомат рядом со школой

Оборудование поставили в продуктовом павильоне в Отрожке.

Жители воронежской улицы Артамонова пожаловались на игровой автомат, который недавно установили в продуктовом павильоне в доме № 25а на соседней улице Маршала Одинцова. Горожане сообщили в редакцию РИА «Воронеж» об аппарате, похожем на те, что стоят в казино, в понедельник, 25 сентября.

Больше всего жителей возмутило, что автомат находится в шаговой доступности от школы № 71 (улица Богдана Хмельницкого, 58а) и офиса участкового уполномоченного полиции.

— Мы почти каждый день идем с дочкой из школы и заходим в этот магазинчик. Там у входа всегда стоял терминал для пополнения счетов мобильных телефонов. А тут, смотрим, новый аппарат появился. Я сначала подумала, что это еще один терминал для оплаты, а потом присмотрелась, а там на мониторе игровое поле и указана минимальная ставка — 100 рублей. Конечно, меня это возмутило. Тут же школьники кругом, а они люди любопытные, будут сюда деньги таскать, надеясь разбогатеть, — рассказала жительница улицы Артамонова Анна Моргунова.

Журналисты РИА «Воронеж» сообщили об автомате в пресс-службу главного управления МВД по Воронежской области. Через три часа после звонка автомат из магазина изъяли. Полицейские отметили, что проверят оборудование: если подтвердится, что оно игровое, владельца техники оштрафуют.

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