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15:47 (мск), источник: УралПолит.ру

Найденного мертвым на Урале охотника убили застигнутые врасплох браконьеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство охотника, тело которого было найдено в уральской тайге.

Заявление о пропаже 40-летнего слесаря щебеночного завода поступило в полицию Березовского днем 21 сентября, а спустя сутки его безжизненное тело было обнаружено примерно 1,5 км от поселка Монетный. При осмотре места происшествия сыщики установили, что мужчина скончался не от голода и холода или сердечного приступа, не покончил жизнь самоубийством. Смерть носила явно криминальный характер, так как в области груди имелось огнестрельное ранение.

Как было установлено, погибший Дмитрий Константинов вместе с приятелем отправился в лес, чтобы поохотиться на вальдшнепа. Позже к ним присоединился и отец Дмитрия. Когда охота на птицу не удалась, все трое решили вернуться домой, но в лесу внезапно раздались выстрелы и Константинов вместе с собаками пошел на шум, предварительно отдав свое ружье отцу. Через некоторое время собаки самостоятельно вернулись, а мужчина пропал. Исчезнувшего при странных обстоятельствах уральца совместными усилиями искали представители ОВД, спасатели и волонтеры.

«Сначала одна из поисковых групп наткнулась на площадку, где недавно браконьеры убили лося. От мощного и красивого животного осталась брошенной лишь его шкура, голова с варварски выколотыми глазами и копыта. При прочесывании местности примерно метрах в 300-стах от забоя сохатого сыщики увидели то, чего опасались больше всего — труп разыскиваемого человека. Убили как ненужного свидетеля или случайно, по неосторожности? Оперуполномоченные уголовного розыска и наши партнеры из Следственного комитета тут же стали тщательно отрабатывать эти и другие возможные версии. Участковые незамедлительно приступили к проверке алиби всех владельцев оружия двух ближайших к месту трагедии поселков. Таким образом, удалось отыскать ниточку, которая позволила полицейским быстро выйти на след и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Екатеринбурга 1975 года рождения по имени Иван. Когда к нему пришли, он смекнул — раз так скоро вычислили, значит водить вокруг пальца сыщиков не просто бессмысленно, а себе дороже, после чего дал признательные показания, мотивируя роковой выстрел случайностью, выдал орудие убийства (ружье марки ТОЗ) и написал явку с повинной. Мол, когда приятели разделывали тушу лося, он услышал шорох в темноте и, не думая о возможных последствиях, нажал на курок. Насколько эти слова правдивы, установит начавшееся расследование СК и предстоящее судебное заседание», — рассказал УралПолит.Ru официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых.

В настоящее время по фактам убийства и браконьерства возбуждены уголовные дела.

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