Избитые в Турции уральцы написали заявление в полицию
И сняли побои.
И сняли побои.
Пострадавшие в турецком городе Авсалларе уральцы написали заявление в полицию Верхней Пышмы.
«В Турции мы ничего не стали писать, так как нам сказали, что мы не сможем выехать из страны
Как ранее сообщалось, конфликт в отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel произошел 24 сентября 2017 года. Уральцы попытались оставить жалобу на бармена отеля,
«Нас было 6 человек, трое отделались синяками и ссадинами, еще трое получили достаточно сильные рваные раны. У одного парня пробита голова, с ребрами проблемы, есть сотрясение. У всех, конечно же, большой стресс и шок. Те, кто получил сильные раны, обращались в нашу больницу», — добавила девушка.
В полиции подтвердили факт обращения пострадавших с заявлением.