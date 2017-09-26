Избитые в Турции уральцы написали заявление в полицию

Пострадавшие в турецком городе Авсалларе уральцы написали заявление в полицию Верхней Пышмы.

«В Турции мы ничего не стали писать, так как нам сказали, что мы не сможем выехать из страны из-за разбирательства. Мы прилетели вчера, и сразу обратились в полицию Верхней Пышмы (по месту жительства, — прим.ред.). Сегодня сняли побои», — рассказала «Уралинформбюро» одна из туристок Алена Лобанова.

Как ранее сообщалось, конфликт в отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel произошел 24 сентября 2017 года. Уральцы попытались оставить жалобу на бармена отеля, из-за неприязни к русским отказавшегося обслуживать молодых людей. Со слов пострадавших, он начал распускать руки, завязалась драка.

«Нас было 6 человек, трое отделались синяками и ссадинами, еще трое получили достаточно сильные рваные раны. У одного парня пробита голова, с ребрами проблемы, есть сотрясение. У всех, конечно же, большой стресс и шок. Те, кто получил сильные раны, обращались в нашу больницу», — добавила девушка.