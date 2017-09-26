Женщина при загадочных обстоятельствах пропала в Башкирии

Жительница Туймазов Ахмадуллина Любовь Павловна 55 лет, пропала ещё первого июня 2013 года, сообщается в группе по поиску пропавших. Она уехала на машине в неизвестном направлении.

Автомобиль через некоторое время был найден, но женщины там не оказалось. По сегодняшний день её не могут найти, но родственники и знакомые продолжают поиски.

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