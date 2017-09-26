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15:54 (мск), источник: АиФ Уфа

Женщина при загадочных обстоятельствах пропала в Башкирии

Она уехала на автомобиле, однако через время машину нашли, а водителя в ней не оказалось.

Жительница Туймазов Ахмадуллина Любовь Павловна 55 лет, пропала ещё первого июня 2013 года, сообщается в группе по поиску пропавших. Она уехала на машине в неизвестном направлении.

Автомобиль через некоторое время был найден, но женщины там не оказалось. По сегодняшний день её не могут найти, но родственники и знакомые продолжают поиски.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот приметы женщины на момент исчезновения: светлые короткие волосы, светлые глаза, рост 157−170см. Была одета в бриджи и светлую футболку. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении обратиться по телефонам: 02, 89328536462, 89279698919, 89177949484.

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