Женщина при загадочных обстоятельствах пропала в Башкирии
Она уехала на автомобиле, однако через время машину нашли, а водителя в ней не оказалось.
Она уехала на автомобиле, однако через время машину нашли, а водителя в ней не оказалось.
Жительница Туймазов Ахмадуллина Любовь Павловна 55 лет, пропала ещё первого июня 2013 года, сообщается в группе по поиску пропавших. Она уехала на машине в неизвестном направлении.
Автомобиль через некоторое время был найден, но женщины там не оказалось. По сегодняшний день её не могут найти, но родственники и знакомые продолжают поиски.
Вот приметы женщины на момент исчезновения: светлые короткие волосы, светлые глаза, рост 157−170см. Была одета в бриджи и светлую футболку. Просим всех, кто обладает