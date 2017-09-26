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17:12 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске потерпели бедствие 3 рыбака

Спасатели Новокуйбышевска смогли помочь мужчинам оказаться на берегу.

Рано утром 26 сентября три рыбака не смогли самостоятельно покинуть остров Ермаково в русле реки Волга на мотолодке, как сообщает ПСС Самарской области. Была нарушена герметичность корпуса, лодка набрала много воды. Полузатонувшую лодку спасали два сотрудника спасательной станции города Новокуйбышевска.

Спасатели откачали воду и отбуксировали судоводителя и лодку к правому берегу Волги. Еще двух мужчин спасатели доставили на станцию, где их ждал автомобиль. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась. В 10:45 спасательные работы были окончены.

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