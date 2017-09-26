Подростка из Воронова подозревают в убийстве матери самодельным мечом

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего жителя поселка Вороново (Гродненская область) по подозрению в убийстве своей матери, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Информация о длительном отсутствии на работе жительницы поселка поступила от ее коллеги по работе, она обратилась в правоохранительные органы 25 сентября.

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 17-летний сын пропавшей женщины заявил о том, что 19 сентября убил ее, нанеся несколько ударов по голове самодельным мечом», — сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По его словам, подросток показал следователям место, где спрятал тело матери. Оно пролежало в кустах несколько дней. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Шершеневич отметил, что сейчас несовершеннолетний задержан. Предполагаемым мотивом преступления является ссора, возникшая на почве неприязненных отношений между матерью и сыном.