Подростка из Воронова подозревают в убийстве матери самодельным мечом
После задержания 17-летний житель поселка Вороново признался следователям, что спрятал тело убитой матери в кусты, где оно пролежало несколько дней.
После задержания 17-летний житель поселка Вороново признался следователям, что спрятал тело убитой матери в кусты, где оно пролежало несколько дней.
МИНСК, 26 сен — Sputnik. Правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего жителя поселка Вороново (Гродненская область) по подозрению в убийстве своей матери, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Информация о длительном отсутствии на работе жительницы поселка поступила от ее коллеги по работе, она обратилась в правоохранительные органы 25 сентября.
«В ходе следственных действий и
По его словам, подросток показал следователям место, где спрятал тело матери. Оно пролежало в кустах несколько дней. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.
Шершеневич отметил, что сейчас несовершеннолетний задержан. Предполагаемым мотивом преступления является ссора, возникшая на почве неприязненных отношений между матерью и сыном.
В ходе проведения следственных мероприятий изъят самодельный меч, другие вещественные доказательства, назначены