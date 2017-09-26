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16:05 (мск), источник: РИА Новости

СК проверит случаи угроз коллекторов после «похорон» девочки в Петербурге

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следователи Санкт-Петербурга поверяют случаи угроз коллекторов в рамках расследования дела о том, как пожилую женщину-должницу оповестили о «смерти» ее внучки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 23 сентября сайт одного из телеканалов опубликовал информацию о незаконных действиях коллекторов. Злоумышленники неоднократно запугивали пожилую женщину, которая взяла заем в одной из микрофинансовых организаций Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в конце концов коллекторы известили ее о «смерти» внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы. Данный факт вызвал широкий общественный резонанс.

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Центральный аппарат СК по поручению главы ведомства взял на контроль данную ситуацию.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту угроз со стороны коллекторов в адрес пожилой женщины. Кроме того, следователями проверяется информация о других подобных эпизодах.
Пресс-служба СК РФ

Как отметили в СК, 23 сентября СМИ сообщили, что коллекторы угрожали семье петербуржца, а также повредили его имущество.

При этом ни мужчина, ни члены его семьи денег в долг не брали, а сестра пострадавшего является подругой должницы.

Отмечается, что, по словам мужчины, что на странице в соцсетях одного из предполагаемых коллекторов опубликованы фотографии десяти детей с крестами на лице.

«Данная информация будет проверена в рамках уже возбужденного уголовного дела. По предварительной информации, в обоих случаях речь идет об одних и тех же злоумышленниках», — добавляется в сообщении.

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