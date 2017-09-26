Крупный пожар в Алматы: горит комплекс с гостиницей и кафе
В Алматы горит комплекс с гостиницей и кафе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Алматы горит комплекс с гостиницей и кафе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«26 сентября в 18.25 часов на пульт “101” ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит комплекс по адресу: Алмалинский район, проспект Райымбека угол улицы Гайдара. Пожарные расчеты на месте вызова. Производят тушение пожара», — сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.