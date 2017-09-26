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16:49 (мск), источник: Tengrinews

Крупный пожар в Алматы: горит комплекс с гостиницей и кафе

В Алматы горит комплекс с гостиницей и кафе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«26 сентября в 18.25 часов на пульт “101” ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит комплекс по адресу: Алмалинский район, проспект Райымбека угол улицы Гайдара. Пожарные расчеты на месте вызова. Производят тушение пожара», — сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

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