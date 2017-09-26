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16:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Зеленодольский суд отправил под домашний арест главу Департамента ЖКХ

(Зеленодольск, 26 сентября, «Татар-информ»). Зеленодольский суд отправил под домашний арест 42-летнего руководителя МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольска», депутата Совета Раифского сельского поселения Зеленодольского района Олега Анисимова. Он пробудет под стражей до 22 ноября.

Источник: ИА Татар-информ

В суде следователь отметила, что при попытке провести обыск в здании Департамента охрана оказала сопротивление — правоохранителей не сразу допустили в здание.

Защита Анисимова предоставила суду документы, которые по мнению адвоката доказывают, что Департаменту было необходимо изменить месторасположение, в связи с чем и был заключен договор аренды. Среди прочих документов — протокол измерения вредных веществ. По версии защиты, Департаменту было необходимо здание на улице Засорина, так как по большинству экономических признаков (но также и по экологическому состоянию) оно было лучше, а старое здание было просто не пригодно, в том числе и по уровню содержания вредных веществ. По словам адвоката, на ремонт старого здания требовалось порядка 4 млн рублей.

Прокурор настоял, что эти документы не имеют отношения к рассмотрению вопроса и часть из них составлены с нарушениями. Суд приобщил к материалам дела протокол измерения вредных веществ.

Сам же Анисимов, в своем выступлении рассказал, что узнал о находящихся в его доме полицейских от дочери и тем не менее он явился в жилище, предоставил все документы и сдал законное оружие.

«Никакого отношения к препятствованию я не имею — не мешал попасть в Департамент. На должности с 2010 года, проступков не совершал. Прошу не ограничивать меня в свободе, обещаю регулярно ходить и отмечаться. Также у меня есть жена и дети. Считаю, что я еще смогу принести пользу людям на работе», — заявил суду Олег Анисимов.

Защита коммунальщика, в свою очередь, напомнила о том, что в скором времени должен начаться отопительный сезон и без начальника ЖКХ города могут пострадать его жители.

Что же касается земельного участка, то он якобы был необходим для хранения техники, занимающейся уборкой городских дорог. А что касается «Лексуса» — то здесь, по мнению адвоката, Анисимов даже сделал «добро» — на содержание служебной машины и зарплату водителя потребовалось бы больше средств, а на личную иномарку шли не бюджетные деньги, а якобы заработанные МБУ средства.

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