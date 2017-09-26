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16:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодарском крае и Волгоградской области выявили мошенников с ОСАГО

МОСКВА, 26 сентября, ФедералПресс. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) отмечает активизацию со стороны правоохранительных органов работы по противодействию мошенничеству с ОСАГО в ряде регионов. Так, при их помощи были выявлены группы мошенников в Краснодарском крае и Волгоградской области.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ВСС, в четвертом квартале 2016 года и первом полугодии 2017 года под руководством Генпрокуратуры в трех федеральных округах прошли межведомственные совещания руководителей правоохранительных и контролирующих органов по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Практически во всех федеральных округах было принято решение руководителям территориальных органов прокуратуры, следственного комитета, ФСБ России и МВД России разработать и реализовать комплекс допмер по активизации деятельности, связанной с выявлением, пресечением и расследованием преступлений в сфере ОСАГО.

«По результатам проведенных межведомственных совещаний отмечаем как положительный результат — реальную активизацию подразделений прокуратуры и МВД России в борьбе со страховым мошенничеством практически во всех субъектах Российской Федерации. В Краснодарском крае и Волгоградской области были выявлены устойчивые организованные преступные группы мошенников, наносящие колоссальный ущерб работе страховых компаний, что вызывало большие проблемы социального характера, связанные с ограничением доступности полисов ОСАГО», — рассказал президент ВСС Игорь Юргенс.

Ранее «ФедералПресс» писал, что эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» составили топ-20 «проблемных» регионов, где автовладельцы могут столкнуться с трудностями при покупке полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.

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