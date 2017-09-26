Под Балтийском в море дайвер обнаружил тело
В понедельник, 25 сентября, в море в 10-ти км от Балтийска обнаружили тело. Об этом сообщает «Система 112 Калининград» на сайте «ВКонтакте».
В понедельник, 25 сентября, в море в 10-ти км от Балтийска обнаружили тело. Об этом сообщает «Система 112 Калининград» на сайте «ВКонтакте».
Заявитель, позвонивший в службу спасения, оказался дайвером. Он сообщил, что в воде, в 800 метрах от берега 12−13 метров обнаружил тело, предположительно — мужчины.
На происшествие выехали правоохранительные органы. В региональном СУ СК РФ информацию уточняют.