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16:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Названа предварительная причина ДТП с автобусом на Кубани

МОЛЬКИНО, 26 сентября, ФедералПресс. По предварительным данным, причиной дорожного происшествия в Краснодарском крае с пассажирским автобусом мог стать сонный водитель.

Автобус столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 «Дон». Семь человек погибли, еще 24 доставлены в больницу.

По неточной версии, причиной аварии могло послужить то, что водитель пассажирского автобуса уснул за рулем, сообщает «РИА Новости».

«ФедералПресс» напоминает, что родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом на Кубани могут получить страховку ОСГОП.

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