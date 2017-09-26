Названа предварительная причина ДТП с автобусом на Кубани
МОЛЬКИНО, 26 сентября, ФедералПресс. По предварительным данным, причиной дорожного происшествия в Краснодарском крае с пассажирским автобусом мог стать сонный водитель.
МОЛЬКИНО, 26 сентября, ФедералПресс. По предварительным данным, причиной дорожного происшествия в Краснодарском крае с пассажирским автобусом мог стать сонный водитель.
Автобус столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 «Дон». Семь человек погибли, еще 24 доставлены в больницу.
По неточной версии, причиной аварии могло послужить то, что водитель пассажирского автобуса уснул за рулем, сообщает «РИА Новости».
«ФедералПресс» напоминает, что родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом на Кубани могут получить страховку ОСГОП.