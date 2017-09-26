Виновный в гибели узбекистанцев водитель автобуса осужден на 5 лет

Источник: Kommersant.uz

Двухэтажный автобус выехал на полосу встречного движения, а потом слетел в кювет и перевернулся. В машине были 2 водителя и 49 пассажиров, почти все граждане Узбекистана. Девять из них погибли на месте, еще больше 20 получили травмы. За рулем автобуса был водитель из Жамбылской области Леонид Еремеев. За ДТП со смертельным исходом его арестовали.

На днях в Айтекебийском районе прошел суд над ним. Еремеев рассказал в суде подробности страшной аварии и признался, что уснул за рулем. Автобус с рабочими из Узбекистана ехал со стороны Хромтау в направлении Карабутака. Из-за того, что водитель заснул, машина потеряла управление и выехала за пределы проезжей части.

Водитель просил прощения за аварию, в которой погибли 9 человек. Напарник подсудимого рассказал, что они менялись за рулем через каждые 4 часа.

Выжившие в ДТП граждане Узбекистана не смогли присутствовать на суде. Никто из родных погибших материальных претензий водителю не предъявлял.