В Волгограде на Третьей продольной загорелся прицеп зерновоза
В Тракторозаводском районе около 15:00 загорелся прицеп грузового автомобиля «КамАЗ», сообщает ВДТВ со ссылкой на очевидцев, рассказавших о ЧП в соцсетях.
В Тракторозаводском районе около 15:00 загорелся прицеп грузового автомобиля «КамАЗ», сообщает ВДТВ со ссылкой на очевидцев, рассказавших о ЧП в соцсетях.
ЧП произошло при подъезде к переезду у поселка Водстрой. У автомобиля, груженного зерном, загорелся прицеп, потом взорвалось правое заднее колесо. На помощь пришли многие из тех водителей, кто стоял на переезде.
Очевидец отмечает, что несмотря на то, что народ активно кинулся тушить авто, вода и пена огнетушителей не смогли ликвидировать возгорание и потушить горящую шину — ветер постоянно раздувал пламя. Ликвидировать пожар смогли только пожарные, прибывшие через 10 минут.
Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших нет.