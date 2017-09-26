В Свердловской области выясняют причины смерти старшеклассницы

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник городе Серов, в местной школе № 13, где на уроке литературы стало плохо одной из учениц, которая чуть позже скончалась.

«Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи со смертью 11-классницы во время урока в школе Серова… По предварительной информации, ребенку оказывалась первая медицинская помощь в медкабинете школы, а также проводились реанимационные мероприятия. Со слов очевидцев, бригада скорой медицинской помощи приехала в течение нескольких минут», — уточняет ведомство.