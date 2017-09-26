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17:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область оказалась в числе регионов-лидеров по взяточничеству

Волгоградская область вошла в топ-5 регионов России с наибольшим число зарегистрированных случаев дачи взятки местными жителями.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Генпрокуратуре РФ, первое место рейтинга заняла Москва. В ней за январь-август 2017 года было зафиксировано 120 коррупционных преступлений.

Вторая строчка рейтинга досталась Смоленской области, где зарегистрировано 92 факта дачи взятки, третья строчка — Московской области с 82 случаями дачи взятки, четвертая — Краснодарскому краю с 63 преступлениями. В Волгоградской области правоохранители зафиксировали 61 дачу взятки.

Кроме того, Волгоградская область заняла 57 место в рейтинге регионов, с наибольшим числом зарегистрированных фактов получения взяток местными жителями.

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