Волгоградская область оказалась в числе регионов-лидеров по взяточничеству
Волгоградская область вошла в топ-5 регионов России с наибольшим число зарегистрированных случаев дачи взятки местными жителями.
Волгоградская область вошла в топ-5 регионов России с наибольшим число зарегистрированных случаев дачи взятки местными жителями.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Генпрокуратуре РФ, первое место рейтинга заняла Москва. В ней за
Вторая строчка рейтинга досталась Смоленской области, где зарегистрировано 92 факта дачи взятки, третья строчка — Московской области с 82 случаями дачи взятки, четвертая — Краснодарскому краю с 63 преступлениями. В Волгоградской области правоохранители зафиксировали 61 дачу взятки.
Кроме того, Волгоградская область заняла 57 место в рейтинге регионов, с наибольшим числом зарегистрированных фактов получения взяток местными жителями.