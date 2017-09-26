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17:25 (мск), источник: Publika.md

Советника из Кодру задержали за мошенничество в особо крупных размерах

По подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах правоохранители задержали сегодня местного советника из города Кодру.

Источник: Publika.md

Задержанный фигурирует и в другом деле, которое направили в суд 15 сентября. Там мужчину обвиняют в самоуправстве.

Кроме того, подозреваемый был приговорён в 1991 к двум годам исправительных работ. В 2007 году он получил 240 часов исправительных работ за фальсификацию документов и причинение материального ущерба путём введение потерпевшего в заблуждение.

Также он привлекался за незаконное предпринимательство в 2009 году, а в 2015 за нападение на должностное лицо ему назначили 200 часов неоплачиваемого труда на пользу общества.

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