В Сочи эвакуировали несколько торговых центров и отелей

Источник: Вести Сочи

Пока достоверно известно, что сразу несколько торговых центров и отелей подверглись атаке телефонных террористов. По этому поводу официальной информации нет. Правоохранительные органы хранят молчание.

Так были эвакуирован торговый центр «Этикетка» на улице Гагарина. Сюда злоумышленник сделал один из первых звонков, сообщил, что здание заминировано, потребовал вывести людей и вызвать полицию. По звонку на место происшествия прибыли экипажи ДПС, а после и пожарный расчет. Сотрудники и посетители торгового центра находились на улице до приезда саперов.

Спасатели в это время осматривали другие объекты. Одним из них стал «МореМолл». Сюда тоже приехали сотрудники ДПС и МЧС, но эвакуацию торгового центра не проводили.

По словам очевидцев тревожные звонки поступали в отели «Звездный» и «Бриз отель», жилой комплекс «Актер Гэлакси», а также в торговые центры «Подкова» (в селе Веселом), «Александрия», «Атриум», «Татулян» и «Магнолия». По имеющейся информации всего звонки поступили в 17 отелей.