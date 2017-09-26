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17:43 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи эвакуировали несколько торговых центров и отелей

В Сочи эвакуировали сразу несколько торговых центров и отелей. Причиной стали звонки о минировании зданий. Съемочная группа «Вестей Сочи» следила за ситуацией в городе.

Источник: Вести Сочи

Пока достоверно известно, что сразу несколько торговых центров и отелей подверглись атаке телефонных террористов. По этому поводу официальной информации нет. Правоохранительные органы хранят молчание.

Так были эвакуирован торговый центр «Этикетка» на улице Гагарина. Сюда злоумышленник сделал один из первых звонков, сообщил, что здание заминировано, потребовал вывести людей и вызвать полицию. По звонку на место происшествия прибыли экипажи ДПС, а после и пожарный расчет. Сотрудники и посетители торгового центра находились на улице до приезда саперов.

Спасатели в это время осматривали другие объекты. Одним из них стал «МореМолл». Сюда тоже приехали сотрудники ДПС и МЧС, но эвакуацию торгового центра не проводили.

По словам очевидцев тревожные звонки поступали в отели «Звездный» и «Бриз отель», жилой комплекс «Актер Гэлакси», а также в торговые центры «Подкова» (в селе Веселом), «Александрия», «Атриум», «Татулян» и «Магнолия». По имеющейся информации всего звонки поступили в 17 отелей.

Напомним, что волна звонков о минировании зданий в середине сентября прокатилась по многим городам России. В один из дней в Москве было эвакуировано 8 школ, а в Санкт-Петербурге — более 10 торговых центров. По сообщениям информагенств, которые в свою очередь ссылаются на ФСБ, к происходящему может быть причастна запрещенная в России террористическая организация. А сами звонки поступали из-за рубежа.

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