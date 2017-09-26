Под Воронежем нашли тело 49-летнего рыбака
Инцидент произошел в Семилукском районе.
Инцидент произошел в Семилукском районе.
Тело 49-летнего воронежца нашли неподалеку от пруда на улице Ветеранская (СНТ «Ветеран») в селе Девица Семилукского района во вторник, 26 сентября, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Сообщение о трагедии поступило в «систему-112» около 10:00. По данным диспетчера, утонувшего нашел сосед по даче. Подробности трагедии рассказали очевидцы. Мужчина отправился на рыбалку с товарищем. Накануне вечером и утром воронежец выпивал. Пока приятель рыбачил, мужчина уснул на берегу, после чего и произошла трагедия.
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Днем ранее, 25 сентября, на берегу реки Богучарка в районе села Залиман Богучарского района нашли тело 66-летнего мужчины. Пенсионер ушел на рыбалку в 15:00 и не вернулся. По предварительным данным, сельчанину стало плохо с сердцем.