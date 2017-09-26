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18:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем нашли тело 49-летнего рыбака

Инцидент произошел в Семилукском районе.

Тело 49-летнего воронежца нашли неподалеку от пруда на улице Ветеранская (СНТ «Ветеран») в селе Девица Семилукского района во вторник, 26 сентября, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по региону. Очевидцы рассказали, что мужчина утонул.

Сообщение о трагедии поступило в «систему-112» около 10:00. По данным диспетчера, утонувшего нашел сосед по даче. Подробности трагедии рассказали очевидцы. Мужчина отправился на рыбалку с товарищем. Накануне вечером и утром воронежец выпивал. Пока приятель рыбачил, мужчина уснул на берегу, после чего и произошла трагедия.

В пресс-службе СУ СКР по региону подчеркнули, что на не теле нет видимых следов насилия. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Опрашиваются очевидцы, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Днем ранее, 25 сентября, на берегу реки Богучарка в районе села Залиман Богучарского района нашли тело 66-летнего мужчины. Пенсионер ушел на рыбалку в 15:00 и не вернулся. По предварительным данным, сельчанину стало плохо с сердцем.

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