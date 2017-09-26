Число ТЦ в Тольятти, где прошла эвакуация, приблизилось к 20
Около 18:00 26 сентября жители Тольятти сообщили в соцсетях о том, что число торговых центров, где прошла эвакуация, приблизилось к 20.
Около 18:00 26 сентября жители Тольятти сообщили в соцсетях о том, что число торговых центров, где прошла эвакуация, приблизилось к 20.
Как говорят горожане, эвакуация прошла в торговых центрах «Русь на Волге», «Юбилейный», «Восточный дублер», «Влада», «М. Видео», «Крым», «Дон», «Аэрохол», Капитал, «Гостиный двор», «Лабиринт», «Кедр», «Вега», «Радужный», «Оˋкей», «Ленинский», «Хитон», «Карусель», «Каретный двор», БЦ «Плаза», в рынке «Журавль».
Официальных сообщений о происходящем в Тольятти
Жители Тольятти сообщили, что якобы в 16:30 был открыт для посетителей рынок «Журавль», а ранее — ТЦ «Влада».