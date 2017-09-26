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18:20 (мск), источник: Volga News

Число ТЦ в Тольятти, где прошла эвакуация, приблизилось к 20

Около 18:00 26 сентября жители Тольятти сообщили в соцсетях о том, что число торговых центров, где прошла эвакуация, приблизилось к 20.

Как говорят горожане, эвакуация прошла в торговых центрах «Русь на Волге», «Юбилейный», «Восточный дублер», «Влада», «М. Видео», «Крым», «Дон», «Аэрохол», Капитал, «Гостиный двор», «Лабиринт», «Кедр», «Вега», «Радужный», «Оˋкей», «Ленинский», «Хитон», «Карусель», «Каретный двор», БЦ «Плаза», в рынке «Журавль».

Официальных сообщений о происходящем в Тольятти по-прежнему не поступало.

Жители Тольятти сообщили, что якобы в 16:30 был открыт для посетителей рынок «Журавль», а ранее — ТЦ «Влада».

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