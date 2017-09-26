Самарец обстрелял с балкона из пневматического ружья полицейских

В Самаре выясняются обстоятельства нападения 32-летнего местного жителя на сотрудника полиции. В минувшую пятницу, 22 сентября, экипаж полиции был направлен к дому в Промышленном районе Самары, где, по сообщению граждан, были слышны звуки стрельбы.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, с балкона многоэтажки в них начал стрелять мужчина. В результате чего 42-летний старший сержант полиции получил травму головы и был госпитализирован. Сразу после этого подозреваемого задержали. По предварительной версии полицейских, причиной того, что мужчина открыл стрельбу, послужила стрессовая ситуация из-за сложившихся семейных обстоятельств. В ходе обыска полицейские изъяли у него пневматическое ружье с оптическим прицелом без номера, бронежилет и два ножа.