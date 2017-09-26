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18:21 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарец обстрелял с балкона из пневматического ружья полицейских

По предварительной версии, мужчина открыл судьбу из-за стресса.

В Самаре выясняются обстоятельства нападения 32-летнего местного жителя на сотрудника полиции. В минувшую пятницу, 22 сентября, экипаж полиции был направлен к дому в Промышленном районе Самары, где, по сообщению граждан, были слышны звуки стрельбы.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, с балкона многоэтажки в них начал стрелять мужчина. В результате чего 42-летний старший сержант полиции получил травму головы и был госпитализирован. Сразу после этого подозреваемого задержали. По предварительной версии полицейских, причиной того, что мужчина открыл стрельбу, послужила стрессовая ситуация из-за сложившихся семейных обстоятельств. В ходе обыска полицейские изъяли у него пневматическое ружье с оптическим прицелом без номера, бронежилет и два ножа.

В настоящее время по данному факту СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник арестован. Как сообщает пресс-служба облГлавка, в настоящее время жизни сотрудника полиции ничего не угрожает.

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