Самарец обстрелял с балкона из пневматического ружья полицейских
По предварительной версии, мужчина открыл судьбу
По предварительной версии, мужчина открыл судьбу
В Самаре выясняются обстоятельства нападения 32-летнего местного жителя на сотрудника полиции. В минувшую пятницу, 22 сентября, экипаж полиции был направлен к дому в Промышленном районе Самары, где, по сообщению граждан, были слышны звуки стрельбы.
Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, с балкона многоэтажки в них начал стрелять мужчина. В результате чего 42-летний старший сержант полиции получил травму головы и был госпитализирован. Сразу после этого подозреваемого задержали. По предварительной версии полицейских, причиной того, что мужчина открыл стрельбу, послужила стрессовая ситуация
В настоящее время по данному факту СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник арестован. Как сообщает