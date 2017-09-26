Возгорание гостиничного комплекса в Алматы удалось локализовать

Источник: Sputniknews.kz

Сообщение о том, что горит комплекс по улице Гайдара, 1 поступило на пульт «101» ДЧС Алматы в 18.21. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова.

«К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горел гостиничный комплекс с переходом огня на частный жилой дом. На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто два боевых участка, рассредоточенных по периметру здания, обеспечена бесперебойная подача воды в зону горения от трех пожарных гидрантов», — уточнили в ДЧС.

Тушение пожара осложнялось высокой температурой горения, сильным задымлением и быстрым распространением огня по деревянной обрешетке кровли. Также невозможно было отключить электроэнергию по периметру квартала, где был пожар.

Усилиями пожарных пожар локализован в 19.37 часов. Площадь составила пожара 480 квадратных метра.