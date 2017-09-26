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18:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Виновник ДТП с 3 жертвами в Воронежской области получил 3 года колонии

Суд приговорил 28-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-217030» к 3 годам колонии за нарушение ПДД, которое привело к аварии с тремя погибшими в Верхнемамонском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Виновника произошедшего также на 2,5 года лишили права управлять транспортом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 26 сентября.

ДТП случилось вечером 26 сентября 2016 года. По данным следствия, водитель отечественного автомобиля — житель Северо-Кавказского региона — ехал по трассе М4 «Дон» в северном направлении. Молодой человек сел за руль уставшим. Он выехал на «встречку» и врезался в «Ладу Приору», которой управлял 38-летний житель Ставропольского края. В салоне «Лады Приоры» находились 37-летняя женщина, трехлетний ребенок и годовалый малыш. От удара «ВАЗ» подбросило и развернуло. После этого автомобиль столкнулся с другой «Ладой Приорой», за рулем которой был 22-летний житель Ставропольского края. В салоне были 26-летняя девушка и шестилетний ребенок.

В аварии погибли водители обоих автомобилей «Лада Приора», а также 37-летняя пассажирка. Трехлетняя девочка получила тяжелые травмы.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Подозреваемый признал вину и частично компенсировал ущерб. Суд учел это при назначении наказания.

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