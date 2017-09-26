Виновник ДТП с 3 жертвами в Воронежской области получил 3 года колонии

ДТП случилось вечером 26 сентября 2016 года. По данным следствия, водитель отечественного автомобиля — житель Северо-Кавказского региона — ехал по трассе М4 «Дон» в северном направлении. Молодой человек сел за руль уставшим. Он выехал на «встречку» и врезался в «Ладу Приору», которой управлял 38-летний житель Ставропольского края. В салоне «Лады Приоры» находились 37-летняя женщина, трехлетний ребенок и годовалый малыш. От удара «ВАЗ» подбросило и развернуло. После этого автомобиль столкнулся с другой «Ладой Приорой», за рулем которой был 22-летний житель Ставропольского края. В салоне были 26-летняя девушка и шестилетний ребенок.