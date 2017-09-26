Виновник ДТП с 3 жертвами в Воронежской области получил 3 года колонии
Суд приговорил 28-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-217030» к 3 годам колонии за нарушение ПДД, которое привело к аварии с тремя погибшими в Верхнемамонском районе.
Суд приговорил 28-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-217030» к 3 годам колонии за нарушение ПДД, которое привело к аварии с тремя погибшими в Верхнемамонском районе.
Виновника произошедшего также на 2,5 года лишили права управлять транспортом, сообщила
ДТП случилось вечером 26 сентября 2016 года. По данным следствия, водитель отечественного автомобиля — житель
В аварии погибли водители обоих автомобилей «Лада Приора», а также 37-летняя пассажирка. Трехлетняя девочка получила тяжелые травмы.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Подозреваемый признал вину и частично компенсировал ущерб. Суд учел это при назначении наказания.