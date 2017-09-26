Заблудившихся в горах девушек спасли в Алматы
Спасатели Республиканского
Спасатели Республиканского
Спасатели приступили к поискам сразу после обращения и оперативно нашли пропавших. Помимо этого, спасатели помогли группе туристов из пяти человек, которая не могла спуститься вниз с пика Советов. Люди находились в панике и едва не замёрзли. Двум членам группы специалисты оказали первую медицинскую помощь.
В связи с погодными условиями и понижением температуры спасатели советуют любителям отдыха в горах внимательно изучить меры безопасного поведения в горной местности. Необходимо иметь при себе удобную одежду, обувь, каски, тёплые вещи и