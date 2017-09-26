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18:29 (мск), источник: Informburo.kz

Заблудившихся в горах девушек спасли в Алматы

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда провели успешные поиски в минувшие выходные и нашли в горах двух девушек, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Источник: Informburo.kz

Спасатели приступили к поискам сразу после обращения и оперативно нашли пропавших. Помимо этого, спасатели помогли группе туристов из пяти человек, которая не могла спуститься вниз с пика Советов. Люди находились в панике и едва не замёрзли. Двум членам группы специалисты оказали первую медицинскую помощь.

В связи с погодными условиями и понижением температуры спасатели советуют любителям отдыха в горах внимательно изучить меры безопасного поведения в горной местности. Необходимо иметь при себе удобную одежду, обувь, каски, тёплые вещи и GPS-навигатор.

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