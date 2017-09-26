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19:20 (мск), источник: Newtimes.kz

Астанчане утверждают, что сняли на ВИДЕО жестокую драку на территории Назарбаев Университета

Видео драки размещено в социальной сети Instagram, передает ИА «NewTimes.kz».

«В НУ Астана охранники подрались с рабочими», — подписано видео, размещенное около двух часов назад в паблике dubsmash_kaz.

На кадрах видно, как толпа людей в рабочей одежде и с белыми касками окружила двух мужчин, которые дерутся. Голос за кадром отмечает, что дерутся охранники и рабочие.

В свою очередь, подписчики страницы не спешат делать выводы. По их мнению, виноваты и охранники, и рабочие. Поскольку воруют на стройке по сговору. И, видимо, не смогли справедливо поделить награбленное.

«Это в Назарбаев Университете, и я тебе скажу, там не гастарбайтеры работают. Там работают казахи, такие как мы», — прокомментировала одна из подписчиц страницы.

Получить официальный комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.

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