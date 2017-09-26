Убийство мамы в Вороново: подросток пройдет психиатрическую экспертизу

Источник: Sputnik.by

Трагедия произошла 19 сентября в городском поселке Вороново. 17-летний сын признался в убийстве своей матери. По словам подозреваемого, он нанес несколько ударов самодельным мечом по голове женщины. Затем спрятал тело в кустарнике.

«Собираются материалы, характеризующие личность несовершеннолетнего, который проживал с матерью и братом. В отношении подозреваемого будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, выводу которой дадут объективную характеристику его личности и способности отвечать за содеянное на общих основаниях», — проинформировали в ГКСЭ.

В ведомстве отметили, что орудие преступления, а также иные вещественные доказательства обнаружены и изъяты. По ним назначен спектр экспертиз. Результаты этих экспертиз помогут установить причины смерти 40-летней женщины и обстоятельства произошедшего.