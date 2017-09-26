Смертельный пост
Что известно о резонансном ДТП на Новом Арбате.
Что известно о резонансном ДТП на Новом Арбате.
Одна из самых обсуждаемых тем дня — резонансное ДТП на Новом Арбате, где 25 сентября
По некоторым данным, скорость
Сбивший инспектора автомобиль, скорее всего, принадлежит ФСБ, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Практически все автомобили серии АМР 97-го региона, номера которых начинается на “восьмерку”, обслуживают Федеральную службу безопасности. Я могу сказать, что там за рулем сидят обычные водители. А вот кого они возят, узнать невозможно».
На место аварии прибыли несколько экипажей ДПС, а также высокопоставленные представители силовых ведомств. Именно последние, по словам очевидцев, увезли с собой водителя иномарки.
Как могла произойти такая авария? И кто должен нести за нее ответственность?
По словам председателя координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции Михаила Пашкина, сотрудник ГИБДД не должен был находиться в этом месте один и ответственность за случившееся лежит на его начальстве: «Данный сотрудник либо получил указание ловить тех, кто идет по выделенной полосе без спецсигналов, либо осуществить проезд
Поскольку машина могла принадлежать одной из силовых структур, то расследованием ДТП будут заниматься военные ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Машина со включенной мигалкой имеет преимущества на дороге, однако вины водителя это не уменьшает, подчеркнул адвокат Станислав Лагойко: «Автомобиль с номерами АМР и специальными световыми и звуковыми сигналами, безусловно, пользуется привилегией при движении и может отступать от ПДД. Но в правилах есть пункт 3.1, которым должен руководствоваться водитель.
Погибший сотрудник ГИБДД Сергей Грачев работал в правоохранительных органах с 2003 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. ДТП с участием одновременно и сотрудников МВД и сотрудников ФСБ уже случались и ранее.
Опрошенные «Коммерсантъ FM» юристы отмечают, что рассмотрение дела может затянуться и длиться больше года, а сам процесс, если его будут вести военные, скорее всего, будет закрытым.
Анастасия Ройзман, Анна Пестерева