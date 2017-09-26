Смертельный пост

Одна из самых обсуждаемых тем дня — резонансное ДТП на Новом Арбате, где 25 сентября Mercedes-Benz с мигалкой и спецномерами насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Видеокамеры зафиксировали момент трагедии.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=3067699&id=456239092&hash=bb77be18aea93104&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На записях видно, что тонированная иномарка на большой скорости движется по разделительной полосе, а впереди на дороге стоит автоинспектор — не заметить его сложно, однако машина не тормозит и продолжает движение.

По некоторым данным, скорость Mercedes-Benz превышала 120 км/ч. От полученных травм сотрудник ГИБДД скончался мгновенно.

Сбивший инспектора автомобиль, скорее всего, принадлежит ФСБ, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Практически все автомобили серии АМР 97-го региона, номера которых начинается на “восьмерку”, обслуживают Федеральную службу безопасности. Я могу сказать, что там за рулем сидят обычные водители. А вот кого они возят, узнать невозможно».

На место аварии прибыли несколько экипажей ДПС, а также высокопоставленные представители силовых ведомств. Именно последние, по словам очевидцев, увезли с собой водителя иномарки.

Как могла произойти такая авария? И кто должен нести за нее ответственность?

По словам председателя координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции Михаила Пашкина, сотрудник ГИБДД не должен был находиться в этом месте один и ответственность за случившееся лежит на его начальстве: «Данный сотрудник либо получил указание ловить тех, кто идет по выделенной полосе без спецсигналов, либо осуществить проезд какой-то «шишки», возможно, даже этой машины, которая его и сбила. Но, в любом случае, он не должен был находиться там один. У него не было даже машины. Представляете, вот он стоит, бедный молодой пацан, и тормозит машину, которая едет по выделенке, к тому же, ночью. Это бред, извините, сивой кобылы.

Я помню, что в 2000 году практически на этом же месте сбили инспектора ГИБДД. Тогда МВД дало команду сразу же убрать всех сотрудников с этой полосы. И если и направлять их туда, то только на автомобиле, не только для того, чтобы возможные нарушители ПДД, увидев машину с мигалкой, меняли свое решение, но и для безопасности самих инспекторов.

Поскольку машина могла принадлежать одной из силовых структур, то расследованием ДТП будут заниматься военные ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Машина со включенной мигалкой имеет преимущества на дороге, однако вины водителя это не уменьшает, подчеркнул адвокат Станислав Лагойко: «Автомобиль с номерами АМР и специальными световыми и звуковыми сигналами, безусловно, пользуется привилегией при движении и может отступать от ПДД. Но в правилах есть пункт 3.1, которым должен руководствоваться водитель.

Даже при отступлении от ПДД, он должен убедиться, что таким образом не создает никому помех и не причиняет вреда. Кроме того, этот же пункт гласит о том, что все средства — мигалка и звуковой сигнал — в момент движения должны быть включены.

Погибший сотрудник ГИБДД Сергей Грачев работал в правоохранительных органах с 2003 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. ДТП с участием одновременно и сотрудников МВД и сотрудников ФСБ уже случались и ранее.

Опрошенные «Коммерсантъ FM» юристы отмечают, что рассмотрение дела может затянуться и длиться больше года, а сам процесс, если его будут вести военные, скорее всего, будет закрытым.