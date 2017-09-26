Немецкий фугас весом более тонны нашли на стройке в Москве

Источник: МЧС РФ

«Сегодня сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска “Лидер” обезвредили немецкую фугасную авиационную бомбу “SC-1800” времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что бомбу обнаружили рабочие, копавшие строительный котлован для жилого комплекса в Хорошевском районе в Москве. На место выехали шесть пиротехников во главе с начальником центра «Лидер» Анатолием Савиным.

Источник: МЧС РФ

«Приближаться к боеприпасу было запрещено. Он представлял огромную опасность и содержал в себе 1100 килограмм взрывчатого вещества, а возможная дальность разлета осколков при инициировании составляет до 1800 метров», — рассказали в МЧС.

Так как бомба находилась вблизи жилых домов, ее было решено вывезти для ликвидации на специальный полигон, отмечается в сообщении.