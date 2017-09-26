Немецкий фугас весом более тонны нашли на стройке в Москве
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — На стройке в Москве обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом более тонны, сообщает во вторник сайт МЧС РФ.
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — На стройке в Москве обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом более тонны, сообщает во вторник сайт МЧС РФ.
«Сегодня сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска “Лидер” обезвредили немецкую фугасную авиационную бомбу “SC-1800” времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
В МЧС сообщили, что бомбу обнаружили рабочие, копавшие строительный котлован для жилого комплекса в Хорошевском районе в Москве. На место выехали шесть пиротехников во главе с начальником центра «Лидер» Анатолием Савиным.
«Приближаться к боеприпасу было запрещено. Он представлял огромную опасность и содержал в себе 1100 килограмм взрывчатого вещества, а возможная дальность разлета осколков при инициировании составляет до 1800 метров», — рассказали в МЧС.