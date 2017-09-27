Волгоградцы приняли ракету, выпущенную с полигона Капустин Яр, за НЛО

Источник: РИАЦ

Похожий на мощный прожектор, он несколько минут очень ярко светился, а затем яркий пучок света начал рисовать в ночном небе спираль, пока не растворился в темноте.

Социальные сети мгновенно отреагировали на событие фотографиями и видео. Примечательно, что аналогичную картину наблюдали жители Астрахани и Ростова.

Пользователи соцсетей предположили, что светящийся объект — это НЛО. Но у них тут же нашлись оппоненты. Светящийся объект — это ступень баллистической ракеты «Тополь-М», запущенной с военного полигона Капустин Яр. Сейчас там как раз проходят учения.