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22:18 (мск), источник: Sputnik.by

В лесах Беларуси ищут 17 грибников, многих — более 10 дней

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Сотрудники милиции, волонтеры и работники МЧС по состоянию на вторник 26 сентября ищут в лесах Беларуси 17 пропавших грибников, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Источник: Sputnik.by

Граждане начали пропадать в лесах республики с началом грибного сезона, который в этом году отмечается небывалым урожаем.

По информации телеканала, в настоящее время в лесных массивах в различных регионах Беларуси продолжаются поиски 17 человек. При этом половина из потерявшихся людей находится в лесах уже более десяти дней. К поисковым мероприятиям привлечены волонтеры, сотрудники милиции, работники МЧС, а также местные жители.

Сейчас проходит беспрецедентная по масштабам операция по поиску в Беловежской пуще (Свислочский район) десятилетнего Максима Мархалюка. Пропавшего мальчика разыскивают уже 11-е сутки, в поисках участвуют несколько сотен человек со спецтехникой.

Как ранее сообщал Sputnik, Следственный комитет Беларуси возбудил по факту пропажи мальчика уголовное дело. Глава СК Иван Носкевич назвал данное решение осознанным и отвечающим требованиям законодательства, так как ребенка не смогли найти в течение десяти дней.

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