В лесах Беларуси ищут 17 грибников, многих — более 10 дней

Источник: Sputnik.by

Граждане начали пропадать в лесах республики с началом грибного сезона, который в этом году отмечается небывалым урожаем.

По информации телеканала, в настоящее время в лесных массивах в различных регионах Беларуси продолжаются поиски 17 человек. При этом половина из потерявшихся людей находится в лесах уже более десяти дней. К поисковым мероприятиям привлечены волонтеры, сотрудники милиции, работники МЧС, а также местные жители.

Сейчас проходит беспрецедентная по масштабам операция по поиску в Беловежской пуще (Свислочский район) десятилетнего Максима Мархалюка. Пропавшего мальчика разыскивают уже 11-е сутки, в поисках участвуют несколько сотен человек со спецтехникой.