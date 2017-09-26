Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Настя Каменских предстала в откровенной кофте с вырезом - СМИ
Слуцкий о том как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
22:25 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте прошло первое заседание суда по делу Жасурбека Ибрагимова

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте состоялось первое слушание по уголовному делу, возбужденному в связи со смертью студента медицинского колледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Заседание проходило в открытом режиме в Мирабадском районном суде столицы и длилось около трех часов. На скамье подсудимых находился восемнадцатилетний Исломбек Туляганов, обвиняемый по статье 104 части 3 Уголовного кодекса — «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».

На момент совершения преступления подозреваемому еще не было 18 лет, поэтому, как пояснила журналистам адвокат потерпевшей стороны Лола Исмаилова, максимум, что ему грозит, 10 лет заключения. Причем Исломбек Туляганов проходит как единственный фигурант этого дела, несмотря на то, что родители погибшего юноши настаивают на факте группового избиения. На этом и будет строить свою линию защиты адвокат семьи потерпевших.

В свою очередь, сторона обвиняемого не согласна с тем, что в смерти Жасурбека виноват именно его однокурсник Исломбек Туляганов, утверждая, что причиной трагедии стало несвоевременное оказание медицинской помощи потерпевшему.

В рамках заседания была выслушана сторона родителей Жасурбека. Его мать Нилуфар Алиева, со слезами на глазах, вспоминала те роковые дни и описала всю вереницу событий после избиения сына. Юноша перенес пять операций, врачи упорно боролись за его жизнь, однако нанесенные травмы оказались несовместимы с жизнью. Со слов Жасурбека она узнала, что его били шестеро: двое из них — сокурсники, двое — из параллельного курса, остальные — студенты третьего курса. Этому даже есть свидетели, сказала Алиева.

«Мой сын сначала не признавался, что его избили. Сказал нам, что упал. Но потом после обследования врачи установили причину травм и сообщили в милицию. Я стала расспрашивать Жасурбека, что в действительности с ним случилось, и кто мог так его избить. В итоге он признался и назвал все имена», — рассказала в суде мама Жасурбека.

При этом она добавила, что до сих пор не может забыть вопрос сына, который буквально перед смертью спросил ее: «Мама, за что они меня так?».

В свою очередь адвокат Лола Исмаилова считает, что мальчик мог пострадать из-за того, что не хотел идти на поводу у некой группировки, которая бесчинствовала в колледже, где он учился. В нее входили как раз некоторые из тех ребят, которые избили Жасурбека до смерти.

«Ведь он был добрым, одаренным парнем, любимчиком группы, занимался спортом и активно участвовал в общественной жизни группы и колледжа, помогал девочкам. Собственно, этим и мог привлечь к себе внимание хулиганов, которые хотели “сломать” его, а он отказался подчиниться, за что и поплатился», — объяснила журналистам женщина.

К тому же Исмаилова считает, что в этом деле обязаны понести наказание и сотрудники медколледжа за недонесение в органы о совершении преступления. В частности, декан и куратор группы знали обо всем случившемся, но никак не отреагировали. Еще защита намерена привлечь к ответственности и родителей тех, кто участвовал в избиение за ненадлежащее воспитание детей.

Как отметила мать Нилуфар Алиева в ходе судебного заседания, после всего случившегося декан колледжа не упустила возможности заявить на общем собрании, что «Жасура уже нет, ему не помочь, а нам нужно защищать честь колледжа».

Расследование преступления осложняет и то, что камеры видеонаблюдения, которые установлены вблизи места инцидента, именно в тот день не работали.

Следующее заседание пройдет 29 сентября. Теперь в судебном процессе будут заслушаны показания главного фигуранта дела — Исломбека Туляганова.

Семнадцатилетний студент медицинского колледжа имени Боровского Жасурбек Ибрагимова был избит 3 мая, предположительно, группой своих однокурсников. В ходе драки он получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. После многочисленных операций он скончался 1 июня в реанимационном отделении Республиканского центра экстренной медпомощи 1 июня. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело, расследование инцидента взял под личный контроль генеральный прокурор республики.

Инцидент вызвал негодование среди жителей столицы, которые даже устраивали митинг и собирали подписи, чтобы обеспечить справедливое расследование и привлечение всех виновных к ответственности.

Кроме того, после случившегося образовательное учреждение было реорганизовано.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин освободил от должности главнокомандующего ВКС России
Минобороны испытало МБР «Тополь»
«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов
В деле Улюкаева появились письмо Путину и буклет «Роснефти»
В Испании задержан российский владелец футбольного клуба
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Эрдоган пригрозил голодом и блокадой Иракскому Курдистану
Спорт
Вратарь «Зенита» стал самым ценным игроком 11-го тура РФПЛ Андрей Лунев сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре с «Краснодаром»
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь