В Ташкенте прошло первое заседание суда по делу Жасурбека Ибрагимова

Источник: Sputnik

Заседание проходило в открытом режиме в Мирабадском районном суде столицы и длилось около трех часов. На скамье подсудимых находился восемнадцатилетний Исломбек Туляганов, обвиняемый по статье 104 части 3 Уголовного кодекса — «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».

На момент совершения преступления подозреваемому еще не было 18 лет, поэтому, как пояснила журналистам адвокат потерпевшей стороны Лола Исмаилова, максимум, что ему грозит, 10 лет заключения. Причем Исломбек Туляганов проходит как единственный фигурант этого дела, несмотря на то, что родители погибшего юноши настаивают на факте группового избиения. На этом и будет строить свою линию защиты адвокат семьи потерпевших.

В свою очередь, сторона обвиняемого не согласна с тем, что в смерти Жасурбека виноват именно его однокурсник Исломбек Туляганов, утверждая, что причиной трагедии стало несвоевременное оказание медицинской помощи потерпевшему.

В рамках заседания была выслушана сторона родителей Жасурбека. Его мать Нилуфар Алиева, со слезами на глазах, вспоминала те роковые дни и описала всю вереницу событий после избиения сына. Юноша перенес пять операций, врачи упорно боролись за его жизнь, однако нанесенные травмы оказались несовместимы с жизнью. Со слов Жасурбека она узнала, что его били шестеро: двое из них — сокурсники, двое — из параллельного курса, остальные — студенты третьего курса. Этому даже есть свидетели, сказала Алиева.

«Мой сын сначала не признавался, что его избили. Сказал нам, что упал. Но потом после обследования врачи установили причину травм и сообщили в милицию. Я стала расспрашивать Жасурбека, что в действительности с ним случилось, и кто мог так его избить. В итоге он признался и назвал все имена», — рассказала в суде мама Жасурбека.

При этом она добавила, что до сих пор не может забыть вопрос сына, который буквально перед смертью спросил ее: «Мама, за что они меня так?».

В свою очередь адвокат Лола Исмаилова считает, что мальчик мог пострадать из-за того, что не хотел идти на поводу у некой группировки, которая бесчинствовала в колледже, где он учился. В нее входили как раз некоторые из тех ребят, которые избили Жасурбека до смерти.

«Ведь он был добрым, одаренным парнем, любимчиком группы, занимался спортом и активно участвовал в общественной жизни группы и колледжа, помогал девочкам. Собственно, этим и мог привлечь к себе внимание хулиганов, которые хотели “сломать” его, а он отказался подчиниться, за что и поплатился», — объяснила журналистам женщина.

К тому же Исмаилова считает, что в этом деле обязаны понести наказание и сотрудники медколледжа за недонесение в органы о совершении преступления. В частности, декан и куратор группы знали обо всем случившемся, но никак не отреагировали. Еще защита намерена привлечь к ответственности и родителей тех, кто участвовал в избиение за ненадлежащее воспитание детей.

Как отметила мать Нилуфар Алиева в ходе судебного заседания, после всего случившегося декан колледжа не упустила возможности заявить на общем собрании, что «Жасура уже нет, ему не помочь, а нам нужно защищать честь колледжа».

Расследование преступления осложняет и то, что камеры видеонаблюдения, которые установлены вблизи места инцидента, именно в тот день не работали.

Следующее заседание пройдет 29 сентября. Теперь в судебном процессе будут заслушаны показания главного фигуранта дела — Исломбека Туляганова.

Семнадцатилетний студент медицинского колледжа имени Боровского Жасурбек Ибрагимова был избит 3 мая, предположительно, группой своих однокурсников. В ходе драки он получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. После многочисленных операций он скончался 1 июня в реанимационном отделении Республиканского центра экстренной медпомощи 1 июня. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело, расследование инцидента взял под личный контроль генеральный прокурор республики.

Инцидент вызвал негодование среди жителей столицы, которые даже устраивали митинг и собирали подписи, чтобы обеспечить справедливое расследование и привлечение всех виновных к ответственности.