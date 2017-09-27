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15:51 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградскому таксисту грозит арест за самоуправство

Калининградскому таксисту, с которым не смог расплатиться клиент, грозит уголовная ответственность за самоуправство. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

В полицию обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный водитель такси забрал у него мобильный телефон. Пассажир не смог расплатиться за поездку и таксист взял в залог его смартфон стоимостью 13 тыс. рублей. Мужчины условились, что после возвращения долга в 300 рублей таксист вернет гаджет пассажиру.

Таксист уехал, не оставив клиенту каких-либо контактов. Номер такси и личность водителя позднее установила полиция. У 51-летнего водителя изъяли телефон и передали потерпевшему. Против водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Максимальное наказание по данной статье — арест на 6 месяцев.

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