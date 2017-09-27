Калининградскому таксисту грозит арест за самоуправство

В полицию обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный водитель такси забрал у него мобильный телефон. Пассажир не смог расплатиться за поездку и таксист взял в залог его смартфон стоимостью 13 тыс. рублей. Мужчины условились, что после возвращения долга в 300 рублей таксист вернет гаджет пассажиру.