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22:27 (мск), источник: РИА Новости

СК проверяет информацию о «минировании» кинотеатров и ТЦ в Москве

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о «минировании» 14 кинотеатров и четырех торговых центров в различных районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости
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«Поступила информация об угрозе взрывов и эвакуации людей из 14 кинотеатров, в том числе из кинотеатров «Березка», «Баку», «Пионер», «Факел», «Высота», «Солнцево» и киноклуба «Эльдар», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также поступили угрозы в отношении четырех столичных ТЦ.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. «Заминировано» было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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