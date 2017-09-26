СК проверяет информацию о «минировании» кинотеатров и ТЦ в Москве

«Поступила информация об угрозе взрывов и эвакуации людей из 14 кинотеатров, в том числе из кинотеатров «Березка», «Баку», «Пионер», «Факел», «Высота», «Солнцево» и киноклуба «Эльдар», — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. «Заминировано» было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.