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22:44 (мск), источник: Tengrinews

Семеро друзей из Казахстана попали в страшную аварию в Турции

В Турции в жуткую дорожную аварию попали семеро друзей из Казахстана, которые находились на отдыхе.

Источник: Tengrinews

В ДТП погибли четверо турецких граждан, казахстанцы чудом выжили, но получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы.

Сейчас их выписывают, но проблема заключается в том, что они не могут вернуться на родину. Все авиакомпании, куда они обращались, просят за перевозку лежачих огромные деньги.

О том, в каком положении оказались наши соотечественники, пострадавшие рассказали корреспонденту Tengrinews.kz.

«21 сентября мы выехали из отеля в Кемере в Анталию на такси. В три часа утра по дороге произошло столкновение. Машина, которая врезалась в нас, ехала со скоростью 220 километров в час. В той машине было трое человек, все они погибли. Также погиб наш водитель. Нас развезли по разным больницам, все пережили тяжелые операции. На данный момент мы хотим вернуться домой. Мы обращались в Камкор, обращались в “Эйр Астану”, обращались в Министерство транспорта, но к сожалению нам никто не может помочь, говорят что это не в их компетенции», — сообщила пострадавшая девушка по имени Алмагуль.

По ее словам, шестеро пострадавших из Талдыкоргана, один парень из Алматы. «Операции нам всем сделали бесплатно, покрыла страховка водителя машины, в которой мы ехали. Консульство Казахстана нам в этом помогло. Двоим сделали операции платно, потому что они оказались в частных клиниках, и врачи отказались делать операции бесплатно. У нас трое лежачих, их нельзя перевозить сидя. Авиакомпании просят за их транспортировку 4 тысячи долларов с человека. Мы хотели сами авиабилеты купить, но 4 тысячи для нас очень большая сумма», — рассказала Алмагуль.

Другая пострадавшая в той аварии сообщила, что у нее раздроблена рука, перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Девушка не видит одним глазом.

«Я звонила в Камкор — мне отказали, звонила в “Эйр Астану” — мне отказали, сказали извините мы ничем не можем помочь, в Министерство транспорта звонила — также мне отказали. И что теперь мне делать? Я просто хочу поехать домой. Билет стоит 5,5 тысяч долларов, откуда у меня столько? Это же бешеные деньги. Я обычный рабочий, лежачий человек, в данный момент я не могу сидеть, стоять, даже кровать чуть приподнимут — у меня сразу голова кружится. У меня уже паника, я очень прошу о помощи. Нам помогло только консульство, остальные все отвернулись. Надо же помогать своим соотечественникам, переживать за своих граждан. Пожалуйста, пусть нас заберут, мы очень хотим домой», — со слезами обратилась пострадавшая по имени Асыл.

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