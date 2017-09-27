Склады с боеприпасами и оружием загорелись близ украинской Винницы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Взрывы на складах с боеприпасами и оружием начались из-за пожара в военной части в Калиновском районе Винницкой области Украины, сообщает телеканал «112. Украина».

«Пожар происходит на территории военной части “Ягуар”. Взрывы начались около 22:30 (.. .) за 25 км от областного центра», — сообщили в прямом эфире на телеканале во вторник вечером.

Интернет-ресурс «Моя Винница» уточняет, что все дороги в районе происшествия перекрыты.

«Склады в Сальнике Калиновского района горят. Дорога перекрыта. Поезда стоят. Вспышки слышно и видно из Винницы!», — говорится в сообщении.

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В МВД Украины сообщили, что в ликвидации пожара на складах боеприпасов возле Калиновки в Винницкой области задействованы два пожарных танка.