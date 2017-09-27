Склады с боеприпасами и оружием загорелись близ украинской Винницы
Все дороги в районе происшествия перекрыты.
Все дороги в районе происшествия перекрыты.
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Взрывы на складах с боеприпасами и оружием начались
«Пожар происходит на территории военной части “Ягуар”. Взрывы начались около 22:30 (.. .) за 25 км от областного центра», — сообщили в прямом эфире на телеканале во вторник вечером.
«Склады в Сальнике Калиновского района горят. Дорога перекрыта. Поезда стоят. Вспышки слышно и видно из Винницы!», — говорится в сообщении.
В МВД Украины сообщили, что в ликвидации пожара на складах боеприпасов возле Калиновки в Винницкой области задействованы два пожарных танка.
Согласно сообщению на странице МВД Украины в Facebook, информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны Украины, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области, поступила в государственную службу по чрезвычайным ситуациям около 22:00 вторника.