Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей

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По его словам, решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Самолетам на любой высоте запрещено заходить в опасную зону.

Также закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский.

Юго-Западная железная дорога закрыла перегон Сосенко — Калиновка. Решается вопрос об отправке пожарных поездов и группы разминирования к месту чрезвычайного происшествия.

Приготовлены пассажирские поезда для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия.

Вечером во вторник, 26 сентября, на военных складах в Винницкой области в районе города Калиновка начался пожар со взрывами.

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел.