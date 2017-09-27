В Приморье нашли мёртвого кита

В приморском городе Находка нашли тело мёртвого кита. Его туша лежит неподалёку от местного пляжа Золотари, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первыми тушу кита заметили отдыхающие в на пляже Рица. Во вторник, 27 сентября, местные спортсмены сап -серфингисты смогли рассмотреть и даже заснять необычную находку уже в бухте пляжа Золотари.

«Когда мы сегодня приехали на берег пляжа Золотари, сразу заметили в море что-то необычное. Необычная темная масса то скрывалась в воде, то поднималась над ней. Мы сначала пытались рассмотреть в бинокль эту массу, но потом наши мужчины встали на четырёхместную доску и подошли к плавающему объекту. Увы, это оказалось примерно 6-метровое тело кита или китенка», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» член федерации сап -серфинга в Находке Светлана Матвеева.

В Находке это не первый случай обнаружения тел мёртвых китов. В 2011 году у побережья города четыре раза находили туши морских обитателей. Причины гибели водных гигантов многие жители Находки связали тогда с аварий на атомной станции Фукусима, хотя специалисты заверяли жителей Находки в неправильности таких догадок. Однако если раньше тушами китов занимались спасатели, которые отбуксировали их в море и затапливали, то сейчас этим заниматься, похоже, некому.

Если информация не заинтересует ученых, то мертвый кит ещё долго будет пугать спортсменов Находки, занимающихся водными видами спорта.