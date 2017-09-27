В Приморье нашли мёртвого кита
Тушу морского обитателя обнаружили
Тушу морского обитателя обнаружили
В приморском городе Находка нашли тело мёртвого кита. Его туша лежит неподалёку от местного пляжа Золотари, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Первыми тушу кита заметили отдыхающие в на пляже Рица. Во вторник, 27 сентября, местные спортсмены сап -серфингисты смогли рассмотреть и даже заснять необычную находку уже в бухте пляжа Золотари.
«Когда мы сегодня приехали на берег пляжа Золотари, сразу заметили в море
В Находке это не первый случай обнаружения тел мёртвых китов. В 2011 году у побережья города четыре раза находили туши морских обитателей. Причины гибели водных гигантов многие жители Находки связали тогда с аварий на атомной станции Фукусима, хотя специалисты заверяли жителей Находки в неправильности таких догадок. Однако если раньше тушами китов занимались спасатели, которые отбуксировали их в море и затапливали, то сейчас этим заниматься, похоже, некому.
Если информация не заинтересует ученых, то мертвый кит ещё долго будет пугать спортсменов Находки, занимающихся водными видами спорта.