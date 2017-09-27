За зверское убийство бизнесмена хабаровчане отправились в колонию

Следствием и судом установлено, что один из осужденных в октябре 2015 года решил похитить бизнесмена, вывезти его за пределы Хабаровска и в ходе беседы склонить к принятию определенного решения, касающегося его предпринимательской деятельности. С этой целью он попросил своих знакомых помочь ему.

В итоге шесть мужчин на трех автомобилях 20 ноября похитили бизнесмена. Сначала они избили потерпевшего и бросили в салон машины, затем вывезли в район грушевого сада возле села Виноградовка. Однако, прибыв на место, обнаружили, что пленник мертв. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники расчленили тело и закопали фрагменты в разных местах.

Через несколько дней в правоохранительные органы обратились родственники бизнесмена с заявлением об его исчезновении. Вскоре банду убийц удалось задержать.

В ходе следствия только двое из них частично дали признательные показания, сообщив, что не хотели лишать жизни потерпевшего, а только планировали его напугать. Остальные вину не признали.

Приговором суда участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима на сроки от 9 до 15 лет.

Приговор не вступил в законную силу.