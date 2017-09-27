Мошенница-гипнотизер орудует в Приморье

Жители поселка Новошахтинский предупреждают друг друга через социальные сети и мессенджеры о женщине, обладающей гипнозом. По словам жителей, она приезжала на автобусе из Уссурийска. Слава о мошеннице пошла после того, как люди стали признаваться, что лишились денег и дорогих украшений после общения с ней, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

По рассказам людей, которые стали жертвами мошенницы, смуглая темноволосая женщина стучалась в квартиры и просила вынести попить обычной воды. Некоторые доброжелательные новошахтинцы запускали ее в свои дома и квартиры, где она начинала с ними разговаривать. После того, как женщина уходила, люди через некоторое время осознавали, что отдали ей деньги и золотые украшения. Об этом они стали сообщать в социальных сетях, рекомендуя остальным жителям быть бдительными.