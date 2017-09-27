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03:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мошенница-гипнотизер орудует в Приморье

Несколько человек признались, что добровольно отдали деньги и украшения после беседы с женщиной.

Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.

Жители поселка Новошахтинский предупреждают друг друга через социальные сети и мессенджеры о женщине, обладающей гипнозом. По словам жителей, она приезжала на автобусе из Уссурийска. Слава о мошеннице пошла после того, как люди стали признаваться, что лишились денег и дорогих украшений после общения с ней, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

По рассказам людей, которые стали жертвами мошенницы, смуглая темноволосая женщина стучалась в квартиры и просила вынести попить обычной воды. Некоторые доброжелательные новошахтинцы запускали ее в свои дома и квартиры, где она начинала с ними разговаривать. После того, как женщина уходила, люди через некоторое время осознавали, что отдали ей деньги и золотые украшения. Об этом они стали сообщать в социальных сетях, рекомендуя остальным жителям быть бдительными.

Известно о нескольких эпизодах, которые произошли за последние дни.

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