Массовая авария произошла во Владивостоке
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сегодня, 27 сентября, во Владивостоке произошла массовая авария, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло на Седанкинском спуске со стороны остановки Заря.
По предварительным данным, участниками ДТП стали 6 автомобилей. На данном участке дороги образовалась многокилометровая пробка.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Информация о пострадавших устанавливается.