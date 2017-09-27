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03:35 (мск), источник: VLADNEWS

Массовая авария произошла во Владивостоке

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 27 сентября, во Владивостоке произошла массовая авария, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло на Седанкинском спуске со стороны остановки Заря.

По предварительным данным, участниками ДТП стали 6 автомобилей. На данном участке дороги образовалась многокилометровая пробка.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Информация о пострадавших устанавливается.

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